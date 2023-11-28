Москва, 28 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артёмовска в ДНР. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что также российские войска на этом направлении за сутки отразили три попытки атаки украинской армии и нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника у Часового Яра, Клещеевки и Георгиевки.

«Всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также три пикапа», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября Конашенков заявил, что армия России нанесла удар по центру подготовки и использования БПЛА ВСУ. По его словам, также были поражены хранилище авиационного топлива и три радиолокационные станции украинских войск.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что общие потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 385 военных. Он добавил, что на запорожском направлении ВС России уничтожили два бронетранспортёра М113 украинской армии американского производства.