Москва, 28 ноября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В Москве учителя одной из элитных гимназий отстранили от работы с детьми. Об этом 28 ноября сообщил директор учебного заведения Евгений Скуднов.

ИА Регнум

Он пояснил, что такие меры руководство школы приняло из-за рисунка свастики и украинского лозунга, которые преподаватель изобразил на доске во время урока информатики в девятом классе. Инцидент произошёл 27 ноября.

По словам Скуднова, администрация гимназии уже обратилась в полицию, а с детьми провели профилактическую беседу.

«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения», ― добавил директор.

Также для учащихся проведут общешкольные мероприятия, посвящённые опасности экстремизма.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что учитель гимназии во время урока сделал на доске надпись с украинским лозунгом и нарисовал свастику. О его поступке гимназисты рассказали другим учителям. По данным СМИ, преподавателя проверяют на дискредитацию Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, в сентября под Мариуполем в ДНР сотрудники ФСБ задержали трёх подростков за распространение националистической символики. Закрытое сообщество, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики, выявили в ходе анализа информпространства и мониторинга блогосферы.

В сообщениях, которые подростки отправляли друг другу, правоохранители увидели множество изображений нацистской свастики, а также портреты Адольфа Гитлера. Также школьники глумились над георгиевскими лентами и российским триколором. В итоге подозреваемых отпустили, потому что они несовершеннолетние, а в отношении их родителей возбудили административное дело.