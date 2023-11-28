Москва, 28 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 ноября поприветствовал участников форума «Национальная система квалификаций России» и отметил важность прямого общения по укреплению кадрового потенциала страны. Как указал глава государства, это задаёт молодёжи верные ориентиры.

РИА Новости

В телеграмме, направленной участникам мероприятия, президент отметил эффективность выстроенного на площадке диалога государства, бизнеса и образования.

«Прямое общение, в основе которого актуальные запросы отраслей, потребности предприятий в специалистах, способствует продвижению образовательных стандартов, повышению качества подготовки и задаёт ориентиры для молодёжи: какими знаниями, навыками, умениями должен обладать человек, чтобы добиться успеха в избранном деле», — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Путин выразил надежду на то, что на форуме появятся инициативы, которые впоследствии можно будет использовать в практической деятельности на благо российской экономики и социальной сферы.

IX Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России» проходит в Санкт-Петербурге 27 и 28 ноября. Встречи и треки мероприятия призваны сформировать эффективное взаимодействие правительства с предпринимателями и обществом в контексте развития рынка занятости. В 2023 году на форум пригласили глав федеральных и региональных органов власти, образовательных учреждений, промышленных предприятий страны и других организаций.

Как сообщало ИА Регнум, выступая 22 августа на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, Путин заявил, чтоРоссии необходимо обеспечить кадровый суверенитет. Глава государства подчеркнул, что ключевой механизм в этом вопросе — федеральный проект «Профессионалитет», который охватывает около тысячи системообразующих предприятий в 24 отраслях и сотни колледжей. В рамках проекта планируется, что за пять лет не менее 1 млн человек получат современные востребованные профессии, сказал президент.