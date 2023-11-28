Киев, 28 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. СБУ 28 ноября опубликовала первые фотографии прибывшего на Украину из Нидерландов скифского золота. Фото разместило украинское издание «Страна. ua».

СБУ

Отмечается, что коллекция, которая находится в Киево-Печерской лавре, оценивается в $1,5 млн.

Украинская таможня сообщила 27 ноября о прибытии из Нидерландов коллекции скифского золота, находившегося в Амстердаме с 2014 года. Экспонаты доставили в Киево-Печерскую лавру. Таможня сообщила, что грузовик доставил 2694 кг золота скифов.

Коллекция крымских музеев в 2014 году отправилась в Амстердам на выставку. После воссоединения Крыма с Россией власти королевства отказались возвращать экспонаты в Крым.

В июне 2023 года нидерландский верховный суд постановил, что коллекцию передадут Украине. Это решение осудил российский МИД, напомнив, что золото скифов — часть культурного наследия Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 ноября заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно вернуться в музеи российского региона.