Москва, 28 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Умер глава Всемирной ассоциации выпускников советских и российских вузов Владимир Четий. Об этом 28 ноября сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Нина Зотина/РИА Новости Глава Всемирной ассоциации выпускников советских и российских вузов Владимир Четий

«Остановилось сердце — на Кубе, на пути из Африки, где в Танзании ты собирал наших выпускников; злая малярия, которую ты переносил на ногах, но когда тебя останавливали такие незначительные обстоятельства? Вот, остановили», — написал он в Telegram-канале.

Примаков подчеркнул, что Четий объединял работой тысячи любящих Россию и дорожащих ей человек. Он, как выразился глава Россотрудничества, «строил мосты между нашей Родиной и этими людьми», вдохновлял и дрался за правду, не мелочась.

«Дорогой Володя, прости, что так и не дозвонился до тебя», — написал Примаков.

Четий родился в 1976 году в Грузинской ССР. Получил образование на аграрном факультете РУДН как зоотехник, позднее — на юридическом факультете вуза, в 2012 году закончил аспирантуру. Более 23 лет работал с общественными организациями, занимал посты члена общественного совета при Россотрудничестве, экспертно-консультационного совета по продвижению и поддержке российского образования, науки и русского языка за рубежом и другие. Был членом экспертного совета по развитию гражданского образования при комитете Госдумы по образованию и науке. Выступал организатором и ежегодного форума иностранных студентов, обучающихся в России.

Четий награждён благодарностью президента, медалью «Участнику военной операции в Сирии», почётным знаком Росмолодежи, почётным знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» и множеством иных ведомственных наград, дипломов и благодарностей, в том числе иностранных землячеств. У Четия остались жена, сын и дочь.