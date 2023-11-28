Москва, 28 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 385 военных, сообщил 28 ноября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районах Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка, противник потерял до 135 военных», — сказал Конашенков.

Также за сутки ВСУ потеряли до 40 военных на краснолиманском направлении и до 30 на купянском направлении в ходе четырёх безуспешных атак. Российские военные за минувшие сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ у Торского и Григоровки.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 75 военных, на запорожском — до 65 бойцов и на херсонском — до 40 человек.

Российские военные отразили украинскую атаку на запорожском направлении, уничтожив два бронетранспортёра М113 американского производства.

Как сообщало 28 ноября ИА Регнум, российские военные нанесли удар по центру использования беспилотников украинской армии. Российские силы также ликвидировали хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили шесть украинских дронов.