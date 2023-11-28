Москва, 28 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России, находящиеся в зоне специальной военной операции, за прошедшие сутки нанесли удары по хранилищу авиационного топлива ВСУ, трём радиолокационным станциям (РЛС) и другим объектам, заявил 28 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей», — сообщил он.

Представитель Минобороны добавил, что российские военные в течение суток нанесли удары по позициям ВСУ в 103 районах, поразив живую силу и военную технику украинской армии.

Конашенков 26 ноября сообщил о нанесении ударов по топливным хранилищам ВСУ в Полтавской области. Российская армия применяла для этого боевую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

19 ноября в Минобороны сообщили об уничтожении хранилища топлива украинских ВВС на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области. В том же районе российские войска нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ.