Москва, 28 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по центру подготовки и использования беспилотников украинской армии. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива», — сказал он.

Военный добавил, что также были нанесены удары по трём радиолокационным станциям обнаружения и сопровождения воздушных целей ВСУ (две П-18 и одна СТ-68), а также по скоплениям личного состава и военной техники противника в 103 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Конашенков заявил, что российские военные поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Официальный представитель Минобороны уточнил, что в общей сложности российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника в 107 районах.

Ранее в этот же день координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российский войска обстреляли ракетами Киевский авиазавод. По его словам, на предприятии велось производство дронов для нужд украинской армии.