Москва, 28 ноября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Украинскую армию пополняют теми, кого правоохранители фактически поймали на улице, а новичков готовят перед отправкой на штурмы 40 дней. Об этом рассказал попавший в плен боец ВСУ Виктор Антеро в ролике, опубликованном 28 ноября пресс-службой Минобороны России.

Кадр из видео

«Шёл на работу, остановили, представились, вручили повестку, я расписался. <…> И военные отвели меня в автобус», — рассказал он.

Антеро и других таких же пойманных на улице отвезли в военкомат, затем на медкомиссию, которая за 15 минут решает, что призывник здоров. Пленный добавил, что жаловался на остеохондроз, но врачи не услышали его.

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Военная подготовка новобранцев длилась 40 дней, их учили ползать, бегать, передвигаться «двойками» и «тройками», собирать и разбирать оружие, а также стрелять. После этого мобилизованных привезли на фронт и сказали, что это вторая линия обороны, но им пришлось ходить в штурмы, которые каждый раз оказывались безуспешными.

Украинский военный также признался, что его удивило человеческое отношение в российском плену. Он отметил, что его накормили, дали сигареты.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в российский плен украинский боец из спецподразделения «Скала» 28 ноября рассказал о суровых наказаниях в ВСУ. Он сообщил, что в его подразделении к подчинённым относятся как к животным, а провинившихся уводят в специальный подвал, откуда мало кто потом возвращается.

Пленный военнослужащий ВСУ Богдан Куманский 27 ноября рассказал о росте случаев дезертирства в украинской армии. Он сообщил, что из-за дефицита людских ресурсов людей на передовую отправляют всех подряд, лишь бы закрыть дыры.