Пленный боец ВСУ рассказал, что угодил на передовую по дороге на работу
Пленный боец ВСУ рассказал, что его 40 дней учили ползать и послали на штурм
Москва, 28 ноября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Украинскую армию пополняют теми, кого правоохранители фактически поймали на улице, а новичков готовят перед отправкой на штурмы 40 дней. Об этом рассказал попавший в плен боец ВСУ Виктор Антеро в ролике, опубликованном 28 ноября пресс-службой Минобороны России.
«Шёл на работу, остановили, представились, вручили повестку, я расписался. <…> И военные отвели меня в автобус», — рассказал он.
Антеро и других таких же пойманных на улице отвезли в военкомат, затем на медкомиссию, которая за 15 минут решает, что призывник здоров. Пленный добавил, что жаловался на остеохондроз, но врачи не услышали его.
Военная подготовка новобранцев длилась 40 дней, их учили ползать, бегать, передвигаться «двойками» и «тройками», собирать и разбирать оружие, а также стрелять. После этого мобилизованных привезли на фронт и сказали, что это вторая линия обороны, но им пришлось ходить в штурмы, которые каждый раз оказывались безуспешными.
Украинский военный также признался, что его удивило человеческое отношение в российском плену. Он отметил, что его накормили, дали сигареты.
Как сообщало ИА Регнум, попавший в российский плен украинский боец из спецподразделения «Скала» 28 ноября рассказал о суровых наказаниях в ВСУ. Он сообщил, что в его подразделении к подчинённым относятся как к животным, а провинившихся уводят в специальный подвал, откуда мало кто потом возвращается.
Пленный военнослужащий ВСУ Богдан Куманский 27 ноября рассказал о росте случаев дезертирства в украинской армии. Он сообщил, что из-за дефицита людских ресурсов людей на передовую отправляют всех подряд, лишь бы закрыть дыры.