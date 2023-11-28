* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Казань, 28 ноября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Силовики задержали жителя Казани, вступившего в украинскую террористическую группировку «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ). Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По словам собеседника агентства, ранее мужчина уже был судим по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Летом этого года уголовник вступил в террористическую украинскую группировку и по заданию Киеву готовился совершить теракт на территории России.

Так, мужчина изготавливал технические средства для нападения на различные объекты инфраструктуры, организовывал акции, в которым пропагандировал экстремистские идеи.

Удалось установить, что задержанный собирался устроить поджог бронетехники на территории полевого парка боевых машин ВС России. Для этого он проникал на территорию одной из баз и детально изучал обстановку.

В ходе обыска у подозреваемого нашли квадрокоптер, семь трансформаторов для создания тока, семь таймеров для детонатора, кварцевый бесшумный часовой механизм, аммиачную селитру, коробку с фейерверком, пять мобильных телефонов.

Кроме того, силовики обнаружили неподалёку от места жительства боевика, в лесу, схрон, в котором находились бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, скотч, верёвка и перчатки.

Задержанный успел изготовить некоторые компоненты взрывного устройства, которое собирался применить на одной из ж/д станций.

Следователи возбудили уголовные дела по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст.281 ч.1 УК РФ (Диверсия). Суд арестовал обвиняемого.

В случае признания вины подозреваемого, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре устроивший поджог на железной дороге в Новосибирске диверсант, член организации «Легион «Свобода России» явился с повинной в полицию.

Он рассказал о совершённом 11 сентября поджоге пункта параллельного соединения на перегоне Иня-Восточная — станция Мочище. Совершённые им преступные действия не повлияли на движение поездов.