Москва, 28 ноября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Погибшие при пожаре в Новой Москве в момент трагедии закрылись в квартире изнутри и не пускали в неё собственника. Как рассказал 28 ноября источник ИА Регнум, мужчина, поселивший знакомую пару в своём жилье, не смог попасть внутрь и вызвал полицию.

Кадр из видео

На многочисленные просьбы открыть дверь добровольно запершиеся внутри мужчина и женщина не реагировали и угрожали физической расправой. Прибывшие на вызов сотрудники управляющей компании, также ничего не добившись словесно, в присутствии полицейских начали спиливать петли, но они не поддались.

В этот момент внутри раздались громкие крики и шум, о которых впоследствии соседи заявляли в полицию. На место событий вызвали наряд МЧС, который начал вскрытие двери. В это время пошёл запах гари. Хозяин квартиры вызвал пожарных.

Как сообщало ИА Регнум, в результате произошедшего накануне вечером инцидента в посёлке Знамя Победы в Новой Москве запершиеся мужчина и женщина погибли, выпрыгнув из загоревшейся квартиры. Прибывшие на место инцидента пожарные потушили возгорание на площади 15 квадратных метров.

Схожая ситуация произошла 5 ноября, когда семилетний мальчик из Щёлково выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара. Возгорание случилось, когда родители ребёнка отсутствовали дома. По данным следствия, загорелся кошачий корм, мальчик испугался и выпрыгнул в окно. После случившегося правоохранители опросили мать мальчика и очевидцев.