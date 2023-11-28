Москва, 28 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. У детёныша большой панды из Московского зоопарка появились первые зубки. Об этом зоопарк сообщил 28 ноября в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Первые зубы — это два нижних клыка», — говорится в сообщении.

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В Московском зоопарке рассказали, что молочные зубы у больших панд растут с трёх месяцев до примерно полугода. Когда зубы появятся полностью, детёныш панды начнёт понемногу пробовать взрослую пищу, в частности бамбук и овощи. К полутора годам молочные зубы у панд полностью сменятся на взрослые.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября малышке-панде из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Она начала проявлять свой характер и даже попыталась укусить сотрудника зоопарка. Согласно последнему осмотру, масса детёныша составила 5,9 кг, а длина — 60,5 см.

Первый детёныш большой панды родился в Московском зоопарке 24 августа. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Панда — национальный символ Китая. Когда животные подросли, их познакомили. После этого, 30 сентября, родился детёныш, а 24 сентября зоологи установили, что это самка. На тот момент малышка-панда весила один килограмм 288 граммов. На 42-й день, 6 октября, детёныш открыл глаза.

В первые месяцы заботиться о детёныше российским специалистам помогал китайский коллега-зоолог Ву Кай. Он принимал роды у Диндин и следил за тем, как развивается детёныш. Китайский зоолог 12 ноября провёл последний из положенных осмотров и уехал на родину.