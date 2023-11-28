Москва, 28 ноября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В России пресекли деятельность сети нарколабораторий, управляемую с территории Украины, сообщили 28 ноября в МВД РФ.

МВД России

«Следователями Следственного департамента МВД России во взаимодействии с оперативниками ГУНК МВД России пресечена деятельность руководимой с территории Украины наркогруппировки», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД, нарколаборатории действовали на протяжении нескольких лет в Московской, Рязанской и Псковской областях. Только в Псковской области, отметила Волк, силовики изъяли порядка пяти тонн прекурсоров и около 150 кг готового мефедрона.

Всего в рамках предварительного расследования сотрудники МВД изъяли примерно полторы тонны синтетического наркотика и 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления.

Сотрудники полиции задержали 21 фигуранта, 12 из которых — граждане Украины.

По словам Волк, на Украине вербовали граждан, которые затем, приезжая в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и начинали производить наркотические вещества. Распространяли их через тайники-закладки. Для сбыта участники этой деятельности создали интернет-магазины.

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ФСБ 6 октября сообщила, что в течение года изъяла 370 кг произведённых на Украине наркотических веществ. Ведомство пресекло при участии сотрудников российской таможни 11 фактов контрабанды синтетических наркотиков.

В Россию наркотические вещества пытались ввезти транзитом через Польшу и Прибалтику.