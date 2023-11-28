Брюссель, 28 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Европейский парламент стремится установить постоянное присутствие в Киеве, сообщила 28 ноября газета Politico, ссылаясь на попавшее к ней соответствующее заявление.

Nazar Furyk/Global Look Press

В документе говорится, что Европарламент намерен активно работать на Украине. По информации издания, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук впервые после начала специальной военной операции на Украине посетит Брюссель, чтобы встретиться с лидерами фракций ЕП. Ожидается, что стороны подпишут меморандум о взаимопонимании между европейским и украинским парламентами.

При этом издание Euractiv 22 ноября заявило, что Украина попросила у Европарламента открыть офис в Киеве и Брюссель согласился на эту просьбу.

Как сообщало ИА Регнум, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября представила доклад о расширении ЕС, в котором рекомендуется начать переговоры с Украиной о ее вступлении в союз.

При этом 18 ноября агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщило, что начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз могут перенести с декабря 2023 года на март 2024-го. Журналистам также сообщили, что ряд членов ЕС могут не поддержать расширения за счёт Украины, например Венгрия.