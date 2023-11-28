Вашингтон, 28 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin сообщила об успешных испытаниях ракет Precision Strike Missile (PrSM). Производитель планирует развернуть их в первом квартале 2024 года.

Defense Ministry/Global Look Press

Проверочные испытания прошли на полигоне в Нью-Мексико, вооружение проверяли на минимальных дистанциях, несмотря на то, что основной задачей ракеты является поражение целей на больших расстояниях. Во время испытаний PrSM преодолевали 85 километров.

Фактически, PrSM является более совершенной версией ракет ATACMS со схожими характеристиками. В один загрузочный контейнер помещают две ракеты PrSM, для пуска используют системы HIMARS и MLRS M270. По сведениям разработчика, увеличена полезная нагрузка, что влечёт повышение летальности и расширение зоны поражения. Но при этом PrSM остаётся не гиперзвуковым оружием.

Технология производства может получить дальнейшее развитие, в том числе, в виде ракеты с многорежимной головкой самонаведения для поражения кораблей на базе PrSM под названием LBASM — Land-Based Anti-Ship Missile. Пентагон заказал Lockheed Martin и Raytheon Technologies и Northrop Grumman версию PrSM, способную поражать цели на расстоянии около тысячи километров. Обобщающие данные приведены в материале «РИА Новости».

Об успешных пусках PrSM ИА Регнум сообщало ещё в октябре 2021 года, когда США проводили первые испытания. 15 октября, по данным Lockheed Martin, ракета выполнила «самый дальний полёт с момента начала испытаний», однако, без упоминания конкретной дальности. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник» и близком завершении работ над ракетой «Сармат». Глава государства отметил, что в скором времени они встанут на боевое дежурство. В ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ стала лидером ракетно-ядерной отрасли и напомнил, что страна вместе с тем стала обладателем уникальной технологии гиперзвукового вооружения, что в совокупности десятилетиями будет гарантировать ей безопасность.