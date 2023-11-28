Москва, 28 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Существует четыре главных фактора, которые увеличивают вероятность возникновения онкологических заболеваний: курение, алкоголь, ожирение и папилломавирусы. Об этом на основании исследования заявил кандидат медицинских наук, онколог из Европейского университетаАнтон Барчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«В России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе», — указал врач-онколог, слова которого приводит агентство «РИА Новости».

Международный коллектив учёных ранее представил в журнале eClinicalMedicine статистику по предотвращаемым видам рака. Среди авторов исследования был Антон Барчук. Специалисты проанализировали смертность от рака в России, США, Великобритании, Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. В результате, исследователи выяснили, что четыре главных фактора риска онкологических заболеваний за год совокупно унесли жизни порядка двух миллионов человек в изучаемых регионах, причем курение — 1,3 млн, а алкоголь — 326 тыс.

Кроме того, Барчук проанализировал ситуацию с раком груди и шейки матки среди примерно 13 млн женщин северо-западных регионов страны. Согласно исследованию, число диагнозов рака груди выросло с 33 в 1993-м до 47 в 2013-м на сто тысяч населения в год, а цервикального рака — с 10,6 до 14,2. При этом оба вида рака можно выявить на ранних стадиях. Существует эффективное лечение. Кроме того, заболеваемость раком шейки матки, как считает онколог, можно снизить за счёт вакцинации девочек-подростков от папилломавируса.

По мнению специалистов, женщины больше подвержены онкологическим заболеваниям из-за ожирения и папилломавируса, а мужчины — из-за курения и злоупотребления алкоголем.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре врач-онколог, хирург Иван Карасёв назвал первый и самый главный симптомом развития рака. Он призвал не терпеть головную боль, которая наблюдается на протяжении длительного времени и не снимается препаратами. Специалист также заявил, что о болезни могут говорить нарушения работы ЖКТ, изменения кожного покрова, повышенная температура, незаживающие царапины, сыпь.

Австралийские учёные обнаружили «бытовой» способна треть снизить риск заболеть раком. По данным специалистов, всего несколько минут энергичной физической активности снизят риск онкологии на 32%.