Афины , 28 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Конечным пунктом назначения грузового судна Raptor под флагом Коморских островов, затонувшего возле греческого острова Лесбос 26 ноября, была Украина, а не Стамбул. В этом турецком городе команда планировала дозаправиться и пополнить запасы. Об этом представителям береговой охраны Греции рассказал выживший член экипажа, сообщила газета Kathimerini.

Кадр из видео

Согласно документам, корабль вёз соль из Египта. Однако, по информации журналистов, на борту Raptor находился другой груз.

Подозрения властей о том, что судно следовало незаконными маршрутами и, вероятно, занималось контрабандой, усилили несколько фактов. Так, судно находится в чёрном списке международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU) после того, как два года назад выяснилось, что члены экипажа имели недействительные документы. Кроме того, в книге учёта нефти на борту имелись фальшивые записи.

Также, капитан по приказу компании-владельца, не сразу подал сигнал бедствия, а только на следующий день, за несколько минут до затопления. В состав экипажа Raptor входили 11 граждан Египта, два гражданина Сирии и один гражданин Индии. Пока спасли только одного египтянина. 12 членов команды числятся пропавшими без вести, один погиб.

По данным Dikastiko, в августе 2022 года в ходе проверки этого судна в Болгарии обнаружили 65 нарушений, в частности, отсутствие у капитана, его заместителя и членов экипажа необходимых для работы сертификатов. Кроме того, зафиксировали несоответствие между заявленным количеством топлива и его расходом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в Мраморном море столкнулись два сухогруза. Один из них — 122-метровый Haje Halimeh с пшеницей на борту, шедший с Украины в Испанию, другой сухогруз Asomatos длиной 169 метров перевозил зерно из Краснодарского края в Израиль. Оба судна в результате столкновения получили повреждения.

Седьмого октября у сухогруза Mitsos, следовавшего из Греции на Украину, сломался двигатель в проливе Дарданеллы. Буксир в сопровождении судна-лоцмана береговой охраны отогнал корабль на якорную стоянку в районе Бозджаада.