Москва, 28 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. До конца текущего года Россия не планирует взаимодействовать с США по озабоченностям в сфере ядерного оружия. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комментируя возможность провести в декабре неформальные переговоры на уровне представителей МИД обеих стран, он отметил, что не может подтвердить эту информацию.

«Таких планов нет. Ни на экспертном, ни на ином уровне двусторонних контактов с США по этой теме, да и чисто по двусторонним сюжетам, до конца года не планируется», — сказал Рябков.

В то же время в МИД сообщили, что следят за развитием ситуации с возможными испытаниями оружия на американском ядерном полигоне в штате Невада.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с RT обратила внимание на слова Рябкова, который сказал, что, произошедший там взрыв не противоречит мораторию Соединённых Штатов.

«В частности, он заявил о том, что речь не идёт об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на испытания, ни положениям не вступившего в силу договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — пояснила дипломат.

Захарова напомнила слова российского президента, сказавшего, что Москва не станет первой проводить подобные испытания, но будет готова на это пойти по примеру США, если те их проведут.

Как сообщало 25 октября ИА Регнум, замглавы МИД Рябков делал заявление, что Россия не готова к диалогу с США «в отрыве от происходящего», но изучает поступившие от США предложения по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

До начала специальной военной операции, 7 февраля 2022 года, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков говорил, что дальнейший диалог с США в этой области в немалой степени будет зависеть от решения вопросов, связанных с гарантиями безопасности.