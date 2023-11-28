Киев, 28 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. На Украине упал уровень патриотизма и сплочённости во время боевых действий. Об этом 28 ноября рассказал глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам социолога, в мае 2022 года на Украине 68% жителей считали необходимым прекратить все возможные разногласия, но спустя время цифра снизилась до 25%. Помимо этого упал и рейтинг доверия украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Социолог назвал такое развитие событий нормальным явлением.

«Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», — заявил Паниотто в интервью агентству Bloomberg.

Украинский профессор психологии Марианна Ткалич отметила, что украинское общество разочаровалось из-за несбывшихся завышенных ожиданий от обещаний руководства страны.

«Это очень демотивирует», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов обвинил Россию в попытках «вогнать в депрессию» Украину. Он прокомментировал заявление Зеленского о том, что Москва якобы добивается раскола украинского общества и заявил, что возвращение Киева в состояние неуправляемости будто бы является для российской стороны идеальным. Данилов выразил уверенность, что Москва якобы разными способами убеждает украинцев в реальности конфликта Зеленского с военными, чтобы посеять уныние. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина дестабилизируется сама, и что есть те, кто понимает суть происходящего и сохраняет трезвое мышление.

В свою очередь, согласно ноябрьскому исследованию ВЦИОМ, большое количество россиян считают главными ценностями гордость за страну и важность преемственности поколений и исторической памяти. Многие выделили дружбу, жизнь, достоинство, права и свободы человека, а также единство народов России, самореализацию и милосердие (26%). Подавляющее большинство жителей России (70%) назвали своей главной ценностью крепкую семью.