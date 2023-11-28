Москва, 28 ноября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Пулемёты Максима устарели настолько, что, скорее всего, используются военнослужащими ВСУ, которые хотят обозначить своё присутствие, считает Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Александр Мариинский ИА REGNUM

Ранее издание Business Insider опубликовало фотографии, на которых видно, что ВСУ используют пулемёты Максима (оружие времён Первой мировой войны), которые украинские военные, как сообщается, применяют против российских беспилотников.

Перенджиев обратил внимание на то, что ВСУ же не первый раз прибегают к такому архаичному вооружению, поскольку западное оружие быстро выходит из строя, а кроме того, чувствуется дефицит соответствующих боеприпасов. Помимо этого, поставки иностранной техники идут в ограниченных объёмах.

Однако самой серьёзной проблемой оказываются масштабы воровства в рядах украинской армии.

«Значительная часть западного оружия, попав на Украину, продаётся «налево», например различным криминальным структурам. Таким образом, оружия не хватает», — констатировал Перенджиев.

Что касается эффективности пулемёта Максима в современных условиях, то военный эксперт напомнил, что такое оружие быстро перегревается, требует много воды для охлаждения и во многих смыслах оказывается неудобно. Плюс из него нельзя стрелять на большие расстояния. Таким образом, пулемёт Максима годится только для ближнего боя.

«Поэтому логичнее всего предположить, что это оружие нужно для ведения так называемого «отпугивающего огня», чтобы не допускать приближения наших разведывательных групп. Иными словами, чтобы обозначить своё присутствие. Раз стреляют, раз пули свистят, значит, вроде как опасно. Какая именно опасность, можно сходу и не определить», — пояснил Перенджиев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Business Insider, пулемёты Максима в ВСУ устанавливают на пикапы и пытаются применять на линии боевого соприкосновения.

Это уже не первый раз, когда украинскую армию уличают в эксплуатации раритетного оружия. Так, в начале апреля 2023 года военных ВСУ засняли, когда они тянули за собой пулемёты Максима, которые в СССР были сняты с вооружения ещё в середине XX века.

Впрочем, это не мешает киевскому режиму перепродавать получаемое им американское оружие на Ближний Восток.

По словам майора ВСУ Виктора Кисиля, украинские войска столкнулись с критической нехваткой личного состава и если конфликт с Россией продолжится, то призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины.