Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Беспилотник «Ветер» запустили в серийное производство на предприятии в Санкт-Петербурге, сообщил 28 ноября начальник лаборатории БПЛА АО «Котлин-Новатор» Владислав Удальцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать», — сообщил Удальцов в интервью ТАСС.

Он рассказал о планах предприятия на будущий год: в месяц в 2024 году будут выпускать около сотни комплектов. В зависимости от заказа может вырасти и объём производства.

«Ветер» — беспилотник квадрокоптерного типа двойного назначения. Он используется для разведки и как ударный дрон.

По словам Удальцова, его разработали как альтернативу китайским БПЛА. При этом его можно использовать и в гражданских целях, поскольку дрон оснащён аппаратурой высокого качества для съёмки видео — и фотоматериалов с высоты птичьего полёта.

Масса беспилотника «Ветер» составляет 1,8 кг. Он способен поднять до килограмма полезной нагрузки. У дрона есть помехозащищённый радиоканал для управления. Он компактен при транспортировке, поскольку обладает складной конструкцией.

Для задачи разведки дрон оснастили камерой на гиростабилизированном подвесе. Она позволяет видео в 4K, передавать видеозапись по радиоканалу с разрешением FullHD, 30fps. У камеры шестикратное приближение и угол обзора 93 градуса.

Для выполнения ударных задач на «Ветре» предусмотрены посадочные места для крепления системы сброса. Максимальная скорость полёта дрона составляет 78 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 в России разработали мини-дроны различного назначения. Самолёт сможет сбрасывать сразу несколько БПЛА во время полёта, а также осуществлять управление этой группой дронов.

Ударные беспилотники предназначены для прорыва ПВО противника через перегрузку её информационных каналов. Разработали также разведывательные дроны и беспилотники радиоэлектронной борьбы.