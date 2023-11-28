Москва, 28 ноября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России собрали более 151 млн тонн зерновых в бункерном весе, включая около 99 млн тонн пшеницы. Это второй в истории урожай зерновых. Об этом 28 ноября рассказал глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе оперативного штаба ведомства по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Уборочная кампания практически завершена. В частности, урожай собран почти с 98% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Намолочено свыше 151 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе почти 99 млн тонн пшеницы», — сказал он.

Патрушев отметил, что в 2023 году ожидается второй по объему урожай в российской истории.

По словам главы Минсельхоза, это позволит не только полностью закрыть внутрироссийские потребности, а но и реализовать рекордные объёмы экспорта зерновых.

«По планам — это более 65 млн тонн за сезон», — уточнил он.

Министр также указал на значительный прирост производства таких социально значимых культур, как рис и гречиха. Риса собрали 1,1 млн тонн, что на 24% выше показателя 2022 года, а гречихи — уже 1,6 млн тонн, что стало одним из наивысших результатов для России, пояснил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Минсельхоз сообщил, что урожайность овощей «борщевого набора» выросла в России на 20%. По данным ведомства, сбор капусты, лука, свеклы и моркови уже превысил 276 тонн. При этом сбор картофеля вырос по сравнению с прошлым голом в 1,5 раза (700 тысяч тонн корнеплодов).