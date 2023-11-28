Москва, 28 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Учёные предполагают, что крупнейший на планете айсберг А23а, начавший активный дрейф спустя 30 лет, может вскоре исчезнуть. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Кадр из видео Айсберг А23

По мнению специалистов института, в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша, где вскоре прекратит существование, или же останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать ещё несколько лет. Учёные считают, что айсберг довольно быстро исчезнет как единое целое под воздействием ветра, волн и тёплых океанских вод Антарктического циркумполярного течения.

История крупнейшего в мире айсберга началась в 1986 году. В сентябре того же года произошёл откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В результате более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года А23а начал активный дрейф.

В материале также говорится, что за антарктическую зиму айсберг преодолел путь длиной в 2070 км, что соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. За это время айсберг не потерял по площади. Сейчас она составляет около 4170 кв. км. Это в два раза больше площади Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, в июле петербургские учёные рассказали, что крупнейший айсберг в мире, обозначенный А23а, дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц. Специалисты предупредили, что айсберг может представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов.

В марте учёный-климатолог Алексей Кокорин заявил, что в текущем столетии последствия таяния ледника человеку не грозят. Но когда он растает полностью, уровень океана может увеличиться на пять метров.