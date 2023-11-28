Москва, 28 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Участник СВО доверил сослуживцу банковскую карту с 10 млн рублей, а когда приехал в отпуск во Владивосток, то узнал, что деньги пропали со счёта. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Оказалось, что деньги начали пропадать ещё на территории ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

28-летний военнослужащий из Владивостока Раиль И., участвующий в СВО, отправился на фронт в декабре 2022 года. Раиль рассказал, что во время боевых действий передал свою банковскую карту на хранение своему сослуживцу по имени Руслан, с которым подружился и доверял как близкому товарищу. Руслан уезжал в отпуск на месяц раньше Раиля и должен был сохранить деньги до приезда друга.

В конце ноября Раиля тоже отправили в отпуск, и 26 числа он приехал в родной Владивосток. Раиль пытался связаться с Русланом, но тот пропал вместе с его банковской картой.

«Потерпевший обратился в отделение банка, где выяснил, что в период с 28 октября по 7 ноября с его банковского счёта путём совершения покупок и снятия наличных на территориях ДНР, Амурской области и Владивостока были похищены денежные средства в сумме 10,7 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

28 ноября по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража» с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сейчас полиция устанавливает личность сослуживца, у которого оказалась карта потерпевшего бойца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестные снимали деньги с карты умирающего участника СВО, пока он несколько месяцев находился в коме. Родные пытались заблокировать его счета, но у них возникли проблемы с банком.