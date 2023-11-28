Киев, 28 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Тяжёлыми металлами отравили не только супругу главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну, но и ещё нескольких сотрудников разведки. Об этом 28 ноября со ссылкой на источники сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео Марина Буданова

Как пояснил неназванный собеседник, скорее всего, отравили через еду.

«Отравление подтвердилось ещё у нескольких сотрудников», ― говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По словам источников, Буданова чувствует себя уже лучше. Поскольку она небольшая с маленьким весом, симптомы возможного отравления проявилось у неё быстрее. При этом сотрудники разведки ничего за собой не замечали, сейчас они тоже проходят курс лечения.

Официальных комментариев по этой теме не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило, что жену главы Главного управления разведки отравили. Женщину госпитализировали в медучреждение. По данным журналистов, в крови Будановой нашли следы тяжёлых металлов.

Неназванный собеседник издания подчеркнул, что эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. По его словам, их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.