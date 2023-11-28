Москва, 28 ноября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Бывшему заместителю губернатора Владимиру Лавленцеву ужесточили меру пресечения, его отправили в СИЗО. Соответствующее постановление сделал Мещанский суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Александр Щербак/ТАСС Владимир Лавленцев

19 июля этого года Лавленцева отправили под домашний арест, 28 ноября суд постановил заключить бывшего петербургского чиновника под стражу на 20 дней.

«Изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, на 20 суток, то есть до 17 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Бывшего вице-губернатора обвиняют по нескольким эпизодам. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Сейчас в его уголовном деле появился дополнительный эпизод мошенничества и растрата денежных средств в особо крупном размере. Лавленцева могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Чиновник работал в правительстве Санкт-Петербурга при губернаторе Георгии Полтавченко. Он занимал пост вице-губернатора с мая 2013 года по октябрь 2014 года. В ведении Лавленцева находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и городского хозяйства, жилищной политики, благоустройства и энергетики.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Мещанский суд отправил Лавленцева под домашний арест, удовлетворив ходатайство следствия. В ноябре 2022 года его счета арестовали почти на миллиард рублей по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс». В Москве у Лавленцева провели обыски. Бывшего чиновника обвиняют в хищении порядка трёх млрд рублей.