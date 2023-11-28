Рябков заявил о стремлении США создать смуту в России
Замглавы МИД Рябков заявил об усилении стремлений США на смену власти в России
Москва, 28 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты показывают нарастающую нацеленность на смену власти в России и организацию смуты внутри страны. Об этом 28 ноября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«США не только развязали против России гибридную войну, которая ведётся, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты», — процитировало его слова ТАСС.
Замглавы МИД отметил, что на этом фоне сценарий конфронтации между Россией и США стал «данностью, из которой надо исходить». Рябков также не исключил, что при нарастании эскалации со стороны Вашингтона это может привести к разрыву дипломатических отношений двух государств, что является самым негативным вариантом развития событий.
«Либо менее драматическая опция: тотальное сдерживание России и Китая с элементами диалога в сочетании с активными попытками расколоть мировое большинство, несогласное с западным миропорядком, основанным на правилах», — добавил дипломат.
При этом Рябков уточнил, что не готов прогнозировать, что преобладает в политике США.
Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что текущая международная обстановка по своей небезопасности сравнима с периодом Холодной войны. Он уточнил, что в то время у СССР и США был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках, а также сдержки и противовесы.
Лавров уточнил, что ввиду этого во время Холодной войны в противостоящих друг другу лагерях не высказывались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьёзные опасения за своё будущее, какие наблюдаются в мире сегодня.