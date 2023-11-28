Москва, 28 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты показывают нарастающую нацеленность на смену власти в России и организацию смуты внутри страны. Об этом 28 ноября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Александр Казаков/ТАСС Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства

«США не только развязали против России гибридную войну, которая ведётся, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты», — процитировало его слова ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что на этом фоне сценарий конфронтации между Россией и США стал «данностью, из которой надо исходить». Рябков также не исключил, что при нарастании эскалации со стороны Вашингтона это может привести к разрыву дипломатических отношений двух государств, что является самым негативным вариантом развития событий.

«Либо менее драматическая опция: тотальное сдерживание России и Китая с элементами диалога в сочетании с активными попытками расколоть мировое большинство, несогласное с западным миропорядком, основанным на правилах», — добавил дипломат.

При этом Рябков уточнил, что не готов прогнозировать, что преобладает в политике США.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что текущая международная обстановка по своей небезопасности сравнима с периодом Холодной войны. Он уточнил, что в то время у СССР и США был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках, а также сдержки и противовесы.

Лавров уточнил, что ввиду этого во время Холодной войны в противостоящих друг другу лагерях не высказывались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьёзные опасения за своё будущее, какие наблюдаются в мире сегодня.