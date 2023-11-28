Москва, 28 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. В Москве на 89-м году жизни скончался театральный художник Кирилл Андреев. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Мужчина ушёл из жизни 25 ноября в своей квартире на Большой Никитской улице в центре Москвы.

Московский Союз Художников Театральный художник Кирилл Андреев

«Причиной смерти 88-летнего мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Кирилл Владимирович Андреев родился 11 декабря 1934 года, он был учеником Вадима Рындина — известного живописца и Народного художника СССР, который в разные годы был главным художником Театра имени Е. Б. Вахтангова, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и Большого театра. Кирилл Андреев пошёл по стопам своего учителя, он стал театральным художником. Он работал в Рязанском ТЮЗе, Тверском Академическом театре драмы, Московском театре под руководством Г. Чихачева и в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Кирилл Владимирович был также художником-постановщиком Центрального Детского театра. Он оформил более 300 спектаклей в музыкальных и драматических театрах СССР, России и за рубежом, в том числе на гастролях в Болгарии, Греции, Германии и других странах. Работы художника неоднократно выставлялись в зале Московского Союза художников.