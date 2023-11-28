Москва, 28 ноября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. «Тинькофф банк» разрешил своим сотрудникам работать удалённо только из трёх стран — Белоруссии, Армении и Казахстана, сообщил 28 ноября представитель компании.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — сообщили в компании.

Такое решение «Тинькофф» принял по двум причинам. Первая заключается в том, что банк является системно значимой организацией и субъектом критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Вторая причина связана с безопасностью данных.

При этом новые правила начнут действовать с 2024 года.

Как рассказал РБК представитель банка, в условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру необходимо быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки информации, особенно за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, в марте гибридный режим работы установили для сотрудников «Яндекса». Сотрудники компании должны два-три раза в неделю работать в офисе, однако необязательно на территории России. В пресс-службе тогда отметили, что возможна работа в офисе в Казахстане, Армении, Сербии, Турции.

Кроме того, в марте 2023 года «ВКонтакте» разрешила своим сотрудникам работать удаленно с территории России, работать из офиса или в гибридном формате.

В декабре 2022 года Минцифры выступило против введения запрета на удалённую работу для IT-специалистов, которые решили проживать за рубежом. В ведомстве тогда призвали оценить риски при использовании работающих за границей специалистов в критически важных сферах.