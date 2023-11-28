Киев, 28 ноября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Супругу главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили, пишет со ссылкой на источники в разведке издание «Бабель».

Кадр из видео

По данным журналистов, в крови Будановой якобы нашли следы тяжёлых металлов. Женщину госпитализировали в медучреждение.

«Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — утверждает не названный собеседник издания.

Он добавил, что сейчас медики завершают курс лечения Будановой, после чего она будет находиться под наблюдением врачей.

На Украине уже начали расследование о вероятном «покушении» на супругу главы ГУР. Официально украинские власти не комментировали эту информацию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun 21 ноября заявил, что на него якобы совершались несколько покушений. При этом на вопрос, сколько именно, Зеленский ответить не смог, предположив, что не менее «пяти-шести». Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что эта история выдумана ради того, чтобы снова привлечь внимание к фигуре Зеленского и тем самым создать новый повод поговорить о ней.