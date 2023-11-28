Вологда, 28 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Жителя Вологодской области приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта в зданиях правоохранительных органов в Вологде, сообщили 28 ноября в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Приговор в отношении гражданина России 1999 года рождения вынес Второй Западный окружной военный суд. Мужчина — участник террористической организации National Socialism/White Power (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Приговором Второго Западного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщило ведомство.

Отмечается, что завербованный террористической организацией житель Вологодской области в прошлом году зарегистрировался в её Telegram-канале под псевдонимом. Он сделал это, чтобы получать инструкции по изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях, а также приобрести навыки обращения со взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.

По версии следствия, мужчина готовил теракт в зданиях правоохранительных органов в Вологде. Осуществить задуманное он намеревался в сентябре 2022 года. Готовя теракт, он осмотрел два участковых пункта полиции, а также прилегающие к ним территории, выясняя, где расположены камеры видеонаблюдения и определяя пути подхода. Сотрудники ФСБ задержали мужчину.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 27 ноября проинформировала о задержании женщины, которая склоняла российских военных, находящихся в зоне СВО, к переходу на сторону ВСУ. Она использовала для этих целей интернет-ресурсы, дискредитирующие российскую армию.

Женщину задержали в Самаре. Против неё возбудили уголовное дело о госизмене. Позже ФСБ опубликовала кадры задержания, а также момент перед началом допроса.