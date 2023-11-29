Москва, 29 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты не должны иметь возможности покупать в России недвижимость, так как она может быть использована как место размещения тех или иных экстремистских групп. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 ноября заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Ранее появилась информация, что МВД РФ разработало законопроект, согласно которому в России будет введён режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предполагающий, что они не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги, регистрироваться как юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретать недвижимость, транспортные средства, открывать банковские счета и заключать брак.

«Эта идея понятная и правильная, — сказал Фёдоров. — Нелегальные мигранты не должны иметь возможности встраиваться [в экономику России]. Но тут вопрос правоприменения — то есть закон должен исполняться. Закон можно принять, но если его будут обходить через коррупцию и иные вещи, то он работать не будет. Но сама инициатива правильная — с нелегальной миграцией надо бороться».

По его мнению, авторы законопроекта неслучайно затронули вопрос об автомобильных правах — по всей видимости, расчёт идёт на то, чтобы убрать нелегальных мигрантов из сферы такси.

При этом Фёдоров подчеркнул, что в РФ очень много искривлений в миграционной политике. По его мнению, в первую очередь следует уравнять трудовых мигрантов в правах с коренным населением России — как в зарплате, так и в доступности социального пакета.

«Если такое уравнивание произойдёт, то, естественно, работодатели будут выбирать в первую очередь соотечественников. Сейчас они предпочитают мигрантов, потому что их можно эксплуатировать, недоплачивать, лишать социального пакета и в итоге извлекать сверхприбыли. А наши сограждане, как правило, более квалифицированы и не готовы трудиться на таких условиях», — объяснил Фёдоров.

Кроме того, он поддержал идею о том, что трудовые мигранты не должны иметь возможности приобретать или регистрировать жильё.

«Нелегальные мигранты — это угроза, в том числе и террористическая. И нельзя допускать, чтобы они могли купить недвижимость и устроить там религиозно-экстремистский центр», — подытожил Фёдоров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации ТАСС, режим контролируемого пребывания, за который ратуют в МВД, будет применяться в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставившего заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учёта.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что из РФ депортировали около 15 тыс. нелегальных мигрантов в ходе операции «Нелегал-2023». Кроме того, выявили 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске. Во время операции было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Также есть информация, что в России обсуждается идея цифрового профиля для иностранца. Там будут фиксировать всю информацию о приезжающем в Россию, а также проводить предварительную электронную авторизацию.