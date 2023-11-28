Москва, 28 ноября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Малые и средние предприятия получили почти 92,5 млрд рублей по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования за 10 месяцев текущего года. Мера реализуется за счет объединения программы «1764» Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП. За период январь–октябрь ею воспользовались более 950 предприятий.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

«Реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестиционные проекты, разворачивать производства, выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места. Это все инструменты для развития экономики предложения — задачи, поставленной перед нами президентом страны», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«Несмотря на рост ключевой ставки, в программе «ПСК+1764» сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных сферах: обрабатывающем производстве, логистике, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной, научной и технической деятельности» — уточнил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Уже в следующем году мы полностью переведем лимит программы стимулирования кредитования на реализацию комбо-программы ПСК и по постановлению правительства 1764, — сообщил в свою очередь руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Планируется, что банки смогут ежегодно до 2030 года кредитовать приоритетные инвестиционные проекты МСП в объеме до 100 млрд рублей».

Программа льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса наиболее успешно реализуется в Москве, где за 10 месяцев выдано 6,6 млрд рублей. В тройку лидеров также вошли Татарстан (5,9 млрд) и Московской области (4,7 млрд). Кроме того, высокие результаты показали Приморский край (4,6 млрд) и Свердловская область (4,14 млрд). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область (4,13 млрд и 4,12 млрд соответственно), Челябинская область (3,7 млрд), Пермский край (3,7 млрд), Белгородская область (2,8 млрд рублей).

«За 10 месяцев 2023 года по программе «ПСК+1764» активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве. Здесь поддержку более чем на 53 млрд рублей получили 670 компаний», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его данным, еще почти 26,6 млрд получили на свои проекты 162 предприятия из сферы транспортировки и хранения. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей привлекли 109 компаний из гостиничного бизнеса. Также 1 млрд получили предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность.

Малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить по программе льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей. Кредит предоставляется до 10 лет, из которых льготный период — пять лет. В течение первых 3 лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем 2 года ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК+1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.