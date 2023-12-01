Москва, 1 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Девять регионов России, пять отечественных компаний и трое российских ученых стали победителями первой национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Награждение прошло на международной конференции Сбера AI Journey.

media-talk.ru Искусственный интеллект

В общей сложности на соискание премии, реализуемой при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика», были выдвинуты порядка 300 проектов. Число таких уникальных решений будет только расти, уверен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Отечественные ИИ-решения уже успешно применяют на практике. Около 70% наших компаний запустили бизнес-процессы по обеспечению их безопасного использования, а регионы, в свою очередь, создают благоприятные условия для внедрения технологий искусственного интеллекта. Совместными усилиями мы добьемся технологического лидерства страны, и в этом будет вклад каждого из номинантов премии в сфере ИИ», — отметил Чернышенко.

Премию за вклад в научное сообщество в изучении ИИ получили трое исследователей из Москвы. Руководитель исследовательской группы в Сколковском институте науки и технологий и научный сотрудник в Институте искусственного интеллекта AIRI Александр Коротин награждён за разработку новых алгоритмов для обучения генеративных моделей данных на основе теории оптимального транспорта.

Старший исследователь «Яндекса» Валентин Хрульков получил премию за разработку диффузионных моделей и YandexART.

Третий лауреат — научный сотрудник Московского физико-технического института Александр Безносиков. Ему удалось обучить ИИ объединять между собой информацию из данных, хранящихся у абсолютно разных агентов, получать значительно более персонализированные результаты для каждого пользователя.

От компаний на премию было представлено 167 заявок. Лучшими признаны проекты «Цифровой двойник аэропорта» от Шереметьево, «Система видеоконтроля герметизации Emission Detection» от «Русского алюминия», «ML-прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур» компании «АгроТерра» и «Искусственный интеллект в свиноводстве» от «Сибагро».

Также лидером ИИ стал Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий с проектом по компьютерному зрению для анализа медицинский изображений. Искусственный интеллект уже обработал более 11 млн исследований и ускорил анализ медицинских изображений в восемь раз.

«Большое количество полученных заявок на участие в премии и высокая конкуренция показывают, что искусственный интеллект внедряется не только в компаниях альянса, но и во множестве других, в том числе небольших, отечественных компаний, и что массовое внедрение ИИ, о котором ранее говорил президент России, уже начинается», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, на волне революции больших языковых моделей ИИ не просто в разы повышает эффективность бизнес-процессов, но и полностью меняет бизнес-модели компаний.

По оценке начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой, хороших проектов, номинированных на премию, оказалось больше, чем победителей.

«Все, кто принял участие в премии, большие молодцы, первопроходцы и первооткрыватели практического применения искусственного интеллекта. Отрадно видеть, что технологии ИИ активно развиваются не только в бизнес-среде, но и в государственном управлении. Призываю делиться своим опытом, наработками и практиками. Некоторые проекты при совместном внедрении могут гармонично дополнить друг друга», — считает Матвеева.

Среди регионов, которые успешно решают общественно значимые задачи с помощью проектов на основе машинного обучения и анализа данных, премией были отмечены Липецкая и Сахалинская области, Республики Татарстан, Башкортостан и ХМАО-Югра. Кроме того, специальным призом оргкомитета за перспективные проекты были награждены Белгородская и Тюменская области, Москва, Республика Саха (Якутия).

Проекты регионов направлены в том числе на применение ИИ в сельскохозяйственной и лесной отраслях, видеоаналитике, при оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений и др. К примеру, Ханты-Мансийский автономный округ, где более 90% из 53 млн гектар относится к землям лесного фонда, наградили за применение ИИ в лесном контроле региона.

«Премия получилась именно такой, какой мы ее задумали — уже в первый год своей жизни. Удалось выявить и подсветить значимые результаты не только для отрасли, но и для страны», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он отметил, что тесное взаимодействие с лауреатами и номинантами продолжится, а лучшие решения и практики будут внедряться во все сферы жизни.

Национальная премия «Лидеры искусственного интеллекта» прошла в 2023 году впервые, она учреждена АНО «Цифровая экономика» и альянсом в сфере ИИ.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, призван содействовать ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сферах. Он создаёт условия для высокотехнологичного бизнеса, повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепляет национальную безопасность и способствует повышению качества жизни людей.