Шри-Джаяварденепура-Котте, 28 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Шри-Ланка отменила плату за выдачу виз для туристов из России. Департамент иммиграции и эмиграции страны разместил пресс-релиз на официальном новостном портале правительства.

Дарья Антонова ИА Регнум

Помимо России, бесплатный въезд на Шри-Ланку установили для Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Эта мера будет действовать до 31 марта 2024 года.

«Безвизовый режим <…> запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли в соответствии с одобрением правительства от 24.10.2023 года», — пояснили в ведомстве.

Право на свободный въезд на Шри-Ланку имеют обладатели всех типов паспортов — дипломатических, служебных, специальных и обычных. Для въезда в страну необходимо заранее, до прибытия на остров, подать заявку для получения электронного разрешения на поездку (ETA).

Отмечается, что бесплатным въездом в страну можно воспользоваться только до 31 марта. Туристам предоставят визу на 30-дневный срок. Подать заявку на получение ETA также можно только до 31 марта.

Власти уточнили, что при превышении 30-дневного срока с даты прибытия после 31 марта продлить визу можно будет, оплатив соответствующую пошлину.

Как сообщало ИА Регнум, Таиланд продлил до 90 дней безвизовый режим для россиян. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пояснил, что мера принимается для привлечения большего количества туристов в страну.