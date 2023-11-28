Варшава, 28 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Власти Польши призвали Украину отменить обязательную регистрацию грузовиков, которые возвращаются на территорию Евросоюза без груза. Письмо с такой просьбой вице-премьеру, министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову направил его польский коллега Анджей Адамчик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Bernd WeiÃŸbrod/Global Look Press

«Речь идёт об исключении требования об электронной регистрации транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, по крайней мере, на двух пограничных пунктах: «Зосин — Устилуг» и «Нижанковичи — Мальховице», ― говорится в сообщении на сайте министерства инфраструктуры и строительства Польши.

Как подчеркнул Адамчик, введение украинской стороной системы электронной очереди является одной из причин протестов польских дальнобойщиков, заблокировавших контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Из-за этого перевозчики, возвращающиеся в Польшу без груза, вынуждены крайне долго ожидать прохождения границы. В результате количество заказов, которые может выполнить один водитель, уменьшается, и, как следствие, снижает конкурентоспособность компаний.

Кроме того, протестующие убеждены, что новая система допускает неравное отношение к перевозчикам с Украины и из Польши.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые существовали до начала СВО.

Посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокада автомобильных пунктов пропуска польскими дальнобойщиками на границе является болезненным ударом в спину Украине. В результате блокирования украинской границы польскими перевозчиками возникли перебои с поставками ряда товаров на Украину.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что забастовки перевозчиков на границе с Польшей наносят серьёзный урон экономике Украины. Иностранные контрагенты уже начали отказываться от услуг украинских компаний. Глава Ассоциации международных перевозчиков республики Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофой.