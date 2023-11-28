Симферополь, 28 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры из-за шторма. Об этом

«Вчера доложил о ситуации нашему президенту, который дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры», — сообщил Аксёнов в своём Telegram-канале.

Глава Крыма заявил, что в Крыму продолжается подсчёт ущерба, нанесенного непогодой. Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения. Он отметил, что утром 28 ноября без электричества остаются 93 тысячи человек.

Кроме того, из-за непогоды в 245 сёлах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью.

Аксёнов добавил, что работы по восстановлению объектов ведутся в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся 26 октября на полуостров шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Синоптик рассказал, что такая же буря обрушилась на Балаклаву в ноябре 1854 года во время Крымской войны.

При этом глава парламента Крыма Владимир Константинов 27 ноября заявил, что регион пережил «армагеддон». Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за разгула стихии погиб один человек. В Севастополе в результате разгула стихии пострадали три человека, их доставили в больницу.

Кроме того, из-за урагана и шторма на автомобильной дороге между Евпаторией и Саками закрыли движение. В Евпатории эвакуировали людей из-за подтопления домов. Из-за непогоды в Крыму и Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днём.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 ноября сообщил, что глава государства поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам.