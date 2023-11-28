Вашингтон, 28 ноября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. У жителей Украины наблюдается рост разочарования, отчаяния и усталости на фоне провала контрнаступления армии и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg, журналисты которого пообщались с украинцами.

Piero Tenagli/Global Look Press

«Чувство уныния окутывает Украину… Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления [ВСУ] и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством», — говорится в публикации.

К жителям Украины приходит понимание того, что конфликт, вероятнее всего, продолжится, а опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского и возникающие в украинском обществе трещины, написали авторы.

На этом фоне также наблюдаются признаки колебания в вопросе продолжения оказания помощи Киеву среди стран — участниц НАТО, отметило агентство.

«Я чувствую отчаяние… По сравнению с прошлым годом сейчас сложнее — этой войне нет конца, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится», — рассказала медсестра из Киева Наталья Кобюк, муж которой находится на фронте уже в течение 22 месяцев.

По словам 52-летнего дизайнера из Львова Сергея Петровского, ожидания от контрнаступления ВСУ оказались «немного завышены» и потому сейчас в стране «внутренний хаос и раздоры», так как украинцы боятся, что Киев может остаться без поддержки западных стран.

«Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции (проблема, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб), и зимние месяцы выглядят ещё более мрачными», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября американский аналитик Марк Эпископос написал, что у России есть неоспоримые преимущества в конфликте на Украине, что позволяет ей диктовать условия и Киеву, и Западу. По его словам, в западных странах все ещё не до конца осознают сложность ситуации, которая сложилась и для них, и для Украины.

Ранее в этот же день подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия победит в конфликте, так как она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политической, военной и финансовой сферах. Эксперт отметил, что в украинской армии наблюдается нехватка кадров, что также является одним из способствующих победе России факторов.