Пекин, 28 ноября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, необходимо содействовать работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, заявил 28 ноября премьер Госсовета КНР Ли Цян в Пекине на выставке China International Supply Chain Expo.

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Он указал на усиление панполитизации и на такую тенденцию, как обобщение понятия безопасности, препятствующее сотрудничеству в области глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.

«Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации», — заявил Ли Цян.

Он призвал следовать правилам и лучше использовать возможности развития, которые открывает технический прогресс. Необходимо уделять больше внимания качеству и производительности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.

По словам Ли Цяна, нужно повысить бдительность в отношении тех рисков, которые несут протекционизм, антиглобалистское мышление и другие факторы. Нужно предотвращать искусственный разрыв и препятствование работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС 18 ноября заявил, что для Пекина главная задача — улучшить качества жизни народа.

На полях саммита он встретился с американским президентом Джо Байденом, заявив по итогам переговоров, что конфликт между Китаем и США привёл бы к невыносимым последствиям.

На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 22 ноября Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений.