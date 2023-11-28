Волгоград, 28 ноября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Волгограде девочка десяти лет и её четырёхлетний брат ушли из дома, поскольку не хотели жить с отчимом, сообщил 28 ноября источник ИА Регнум.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По данным источника, дети оставили записку, в которой говорилось, что они не хотят жить с отчимом Витей. В ней также дети оставили для мамы адрес, куда она за ними может прийти только без Вити. Мать обратилась в полицию, но по оставленному в записке адресу их найти не удалось.

Дети ушли из дома днём 26 ноября. Они проживают вместе с матерью и отчимом на Электростальской улице. Семья считается неблагополучной и состоит на учёте.

Полицейские разыскивали сбежавших детей почти сутки. Но их по дороге на работу увидела одна из местных жительниц и отвела в полицию. Теперь сотрудники полиции выясняют, почему дети ушли из дома из-за отчима.

Как сообщало ИА Регнум, в Кемерове в январе 2022 года подросток ушёл из дома, чтобы переночевать в подъезде. Мать 12-летнего мальчика, который вечером не вернулся домой, обратилась в полицию. Школьника нашли утром на следующий деть. Оказалось, что он провёл ночь в подъезде одного из жилых домов, а утром пошёл гулять по городу. С ребёнком и его родителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу.