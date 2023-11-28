Москва, 28 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Из зон подтоплений в Южном федеральном округе спасатели продолжают эвакуировать население. На сегодня эвакуировали 995 человек, в том числе 179 детей. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Более 90 человек разместили в пунктах временного размещения, а остальные поехали к родным и знакомым.

В Крыму, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и Севастополе ещё остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, 503 приусадебных участка. Также вода не ушла с первых этажей и из подвалов пяти многоквартирных домов.

В Краснодарском крае полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате разгула стихии. А жителям Крыма вернули тепло в дома. В Ростовской области вода сошла из всех подтопленных населённых пунктов, на месте работает оценочная комиссия.

В 511 населённых пунктах продолжают восстанавливать повреждённые кровли зданий и энергоснабжение. Всего к ликвидации последствия урагана привлекли более 3,5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся 26 октября на полуостров Крым шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. По его прогнозам, период плохой погоды с осадками и сильным ветром продлится до 29 ноября.

По данным экстренных служб, из-за непогоды в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб. В Крыму пострадали ещё семь человек, причём двоим потребовалась госпитализация.

В Краснодарском крае пострадали шесть человек, включая ребёнка, в Севастополе ― пять человек, в том числе ребёнок.

В Минэнерго сообщали, что из-за обрушившегося циклона на юг России без электричества остались почти 2 млн человек. В основном это Южный и Северо-Кавказский федеральные округа: Дагестан, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР. К восстановлению электроснабжения привлекли порядка 680 бригад и 783 единицы техники. Для полного восстановления электроснабжение в этих регионах потребуется два-три дня.