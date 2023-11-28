Почти тысячу человек эвакуировали на юге России из-за непогоды
Почти тысячу человек эвакуировали в Крыму, ДНР и на Кубани из-за разгула стихии
Москва, 28 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Из зон подтоплений в Южном федеральном округе спасатели продолжают эвакуировать население. На сегодня эвакуировали 995 человек, в том числе 179 детей. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.
Более 90 человек разместили в пунктах временного размещения, а остальные поехали к родным и знакомым.
В Крыму, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и Севастополе ещё остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, 503 приусадебных участка. Также вода не ушла с первых этажей и из подвалов пяти многоквартирных домов.
В Краснодарском крае полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате разгула стихии. А жителям Крыма вернули тепло в дома. В Ростовской области вода сошла из всех подтопленных населённых пунктов, на месте работает оценочная комиссия.
В 511 населённых пунктах продолжают восстанавливать повреждённые кровли зданий и энергоснабжение. Всего к ликвидации последствия урагана привлекли более 3,5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся 26 октября на полуостров Крым шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. По его прогнозам, период плохой погоды с осадками и сильным ветром продлится до 29 ноября.
По данным экстренных служб, из-за непогоды в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб. В Крыму пострадали ещё семь человек, причём двоим потребовалась госпитализация.
В Краснодарском крае пострадали шесть человек, включая ребёнка, в Севастополе ― пять человек, в том числе ребёнок.
В Минэнерго сообщали, что из-за обрушившегося циклона на юг России без электричества остались почти 2 млн человек. В основном это Южный и Северо-Кавказский федеральные округа: Дагестан, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР. К восстановлению электроснабжения привлекли порядка 680 бригад и 783 единицы техники. Для полного восстановления электроснабжение в этих регионах потребуется два-три дня.