Вашингтон, 28 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Россия обладает неоспоримыми преимуществами в зоне военных действий в украинском конфликте, что позволяет ей диктовать условия и Киеву, и западным странам. Такое мнение 27 ноября высказал аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам эксперта, несмотря на то, что на Западе уже говорят о тупике в конфликте на Украине и это резко контрастирует с летней риторикой на эту тему, там всё ещё не полностью понимают всю сложность ситуации, которая сложилась и для Киева, и для западных стран.

«Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических манёвров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнёров перед свершившимся и мрачным для них фактом», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия победит в конфликте, потому что она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политической, военной и финансовой сферах. Он напомнил, что в рядах ВСУ серьёзная нехватка личного состава.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 26 ноября рассказал, что Киев не продержится в конфликте с Москвой дольше февраля следующего года. По его словам, несмотря на это, в Вашингтоне до самого конца будут отрицать поражение Украины.