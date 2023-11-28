Украина, 28 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, сообщило 28 ноября «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

Подробностей о взрыве украинское издание не привело. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

Ранее издание сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне и Кривом Роге в Днепропетровской области.

Украинские власти утром 28 ноября ввели режим воздушной тревоги в подконтрольной Украине части Запорожской области, а также в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне в ночь на 27 ноября.