Керчь, Крым, 28 ноября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Работу паромной переправы в Керчи приостановили. Об этом 28 ноября сообщил минтранс Крыма в Telegram-канале.

Макс Ветров/РИА Новости

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется», — говорится в сообщении.

Позднее в крымском минтрансе напомнили, что 27 ноября из-за шторма Керченская переправа не работала, движение паромов восстановили утром 28 ноября

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября в экстренных службах рассказали, что в результате непогоды в Южном федеральном округе один человек погиб и ещё 18 пострадали. При этом семь человек из этого числа, двоим из которых потребовалась госпитализация, пострадали в Крыму.

Днём 26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигала 40 м/с, в результате чего на море поднялся сильный шторм.