Москва, 28 ноября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Наталья Бережная/ТАСС

«Ракета космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-25» была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после установки ракеты-носителя на стартовом комплексе в вертикальное положение специалисты «Роскомоса» продолжили её подготовку к запуску, который запланирован на 12:25 мск 1 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября российские Воздушно-космические силы запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». С помощью неё в космос вывели спутник для Министерства обороны России.

С космодрома Плесецк 27 октября успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военными спутниками. Пуск произвёл боевой расчёт Космических войск ВКС России. Позднее Минобороны опубликовало кадры пуска.