Москва, 28 ноября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Более двух десятков рейсов задержали или отменили в трёх международных аэропортах Москвы 28 ноября. Это следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Так, шесть рейсов ― в Ереван, Анталью, Псков, Ульяновск и два в Стамбул ― задержали во Внуково. В Домодедово вовремя не смогут вылететь пассажиры 13 рейсов. Ещё четыре рейса отменили.

В Шереметьево задержали на вылет два рейса, два рейса до Еревана отменили.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, коммунальщики продолжают уборку снега в столице. Работы ведут в круглосуточном режиме. Накануне к очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега привлекли дополнительные силы.

Как сообщало ИА Регнум, московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном снеге с вечера 27 ноября до утра 28 ноября. По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами ожидался ледяной дождь, сильный гололёд.

В Подмосковье за одну ночь выпало 56% месячной нормы осадков, в Москве ― 36% от месячной нормы снега. Общественный транспорт не справлялся с нагрузкой. На кадрах, снятых очевидцами, люди в ожидании транспорта выстроились в длинную очередь на автобусную остановку.

Не менее 38 авиарейсов задержали, ещё восемь отменили 24 ноября на фоне снегопада в трёх московских аэропортах — Внуково, Шереметьево и Домодедово.