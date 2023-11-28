Вашингтон, 28 ноября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Россия победит в украинском конфликте, так как она, в отличие от Киева, не зависит от других государств в политической, военной и финансовой сферах. Такое мнение выразил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как напомнил эксперт, в начале ноября американский Конгресс так и не смог согласовать помощь, а Евросоюз так и не передал обещанный украинской армии миллион артиллерийских снарядов.

«У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина», — сказал он.

По словам Дэвиса, в рядах украинской армии имеется серьёзный дефицит живой силы и это ещё одна из причин, которые делают невозможной победу Киева.

«С какой стороны на это ни посмотри, личный состав, логистика, возможность продолжать боевые действия, политическая сила — всё это на стороне России», — заключил американский офицер.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев не продержится в конфликте с Россией дольше февраля 2024 года. При этом в Вашингтоне до конца будут отрицать поражение Украины, добавил он.

Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные союзники Киева, за исключением США, уже поставили на Украину свои запасы вооружения, их арсеналы почти опустошены. По его словам, Вашингтон не спешит передавать Киеву имеющиеся у него серьёзные запасы вооружения, что может свидетельствовать о подготовке США к войне с Китаем.