Москва, 28 ноября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Один человек погиб и 18 пострадали из-за непогоды в Крыму, сообщили 28 ноября в экстренных службах.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«По состоянию на 06:00 мск 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб», — процитировало представителя экстренных служб агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в Крыму пострадали ещё семь человек, причём двоим потребовалась госпитализация.

В Краснодарском крае пострадали шесть человек, включая ребёнка. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация, в том числе одному несовершеннолетнему.

В Севастополе пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Двоих пострадавших госпитализировали.

Накануне, 27 ноября, МЧС сообщило о гибели одного человека в Крыму во время шторма. Пострадали десять человек.

Также стало известно о гибели моряка в Керченском проливе во время шторма. Кроме того, один человек получил травмы в порту Тамани.