Лондон, 28 ноября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Соединённым Штатам необходимо вернуть себе лидерство в мире, потому что они от этого «выиграют». Такое мнение 26 ноября высказала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

Stephen Lock/Global Look Press Лиз Трасс

По словам Трасс, ранее США возглавляли свободный мир и во время Холодной войны смогли сдержать угрозу со стороны СССР.

«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — написала она.

Как считает бывший британский премьер-министр, сейчас мир выиграет от лидерства США.

«Я надеюсь, что республиканец вернётся в Белый дом в 2024 году. В США должно быть консервативное руководство, которое снова будет достаточно смелым, чтобы назвать враждебные режимы злом и угрозой», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что созданная Западом в собственных интересах модель глобализации изжила себя и в данный момент находится в глубоком кризисе. Глава государства подчеркнул, что сейчас идёт становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, которая отвечает потребностям большинства стран мира.

Российский лидер 17 ноября раскритиковал «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию. Он уточнил, что эти явления привели к подавлению и обеднению мировых культур.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 ноября заявил, что западные страны зациклены на попытках удержать бразды правления мировыми процессами и блокируют возможности свободного развития.