Вашингтон, 28 ноября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. В интернете появились фотографии военнослужащих украинской армии, которые используют в зоне военных действий пулемёты системы Максима образца 1910 года. Об этом 27 ноября написало издание Business Insider.

Кадр из видео

«На новых фотографиях видна пара пулемётов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», — говорится в публикации.

Отмечается, что этот факт — пример того, как ВСУ пытаются применять на линии боевого соприкосновения оружие, которое было разработано более века назад.

Пулемёт системы Максима впервые представили за несколько лет до начала Первой мировой войны и его использовала, в том числе, Русская императорская армия, напомнили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет оружия, которое может стать «волшебной палочкой» для Украины в конфликте с Россией. По его словам, результаты Киева в зоне боевых действий зависят от способности армии синхронизировать использование различного предоставляемого западного вооружения.

Майор ВСУ Виктор Кисиль 19 ноября заявил, что украинская армия столкнулась с критической нехваткой личного состава. Он отметил, что при продолжении конфликта призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины.